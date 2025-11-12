پخش زنده
جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و مبارزه با تغییر کاربریهای غیرقانونی اراضی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه شعار سازمان امور اراضی "حفاظت از زمین" است، گفت: یکی از اقدامات این سازمان جلوگیری ازساختوسازهای غیرمجاز و مبارزه با تغییر کاربریهای غیرقانونی اراضی است که در این زمینه بین تمامی دستگاههای مرتبط استان اجماع قانونی وجود دارد.
صفر حسینزاده، با اشاره به اینکه درحال حاضر مجموع اراضی کشاورزی و باغی استان به یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار میرسد، افزود: با توجه به مشکلات کمآبی، سیاست سازمان امور اراضی کشور جلوگیری از تبدیل اراضی دیمی به آبی است و هیچ فردی حق تبدیل این اراضی را ندارد.
حسینزاده، با اشاره به تغییرات غیرمجاز در سطح اراضی ملی و استانی در سالهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه در برخی مناطق استان تغییر کاربریها به صورت بیرویه انجام شده است.
وی، بابیان اینکه امسال ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده است، گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون نزدیک به ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تداخلات شده است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه بیشتر سرخانههای استان از زمینهای امور اراضی تأمین شدهاند، افزود: ۲۰۰ هکتار زمین در استان برای چند کارخانه تولید نیروگاه انرژی خورشیدی واگذار شده است و علاوه بر این، طرح مطالعاتی یکهزار و ۱۰۰ هکتار زمین در میاندوآب برای احداث نیروگاه نیز در دست مطالعه است.