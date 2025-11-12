شهرستان سرخس، با ظرفیت‌های بی‌بدیل مرزی، صنعتی و اقتصادی، می‌تواند به یکی از کانون‌های اثرگذار توسعه ملی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی در دیدار با مسئولان شهرستان سرخس با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه در توسعه استان و کشور اظهار کرد: منطقه سرخس آینده روشنی پیش رو دارد و اعتباراتی که برای این شهرستان در نظر گرفته شده، بیانگر نگاه جدی و اهمیت ویژه دولت و نظام به این منطقه است.

نبی پور تاکید کرد: طرح جاده سرخس به مشهد که یکی ازمطالبات مهم وجدی مردم و مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای استان است، در دولت چهاردهم با جدیت این مسیر دنبال می‌شود تا زمینه رشد متوازن، افزایش اشتغال و شکوفایی اقتصادی منطقه فراهم شود.

وی گفت: یکی از دلایلی که شاید سرخس در گذشته نتوانسته بود در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، نبود هماهنگی و هم‌افزایی در مدیریت محلی بود که امروز با تلاش مجموعه مدیران شهرستان و همراهی فرماندار شهرستان، شاهد شکل‌گیری انسجام مثال‌زدنی و جریان مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم هستیم. این انسجام مدیریتی، نشانه‌ای روشن از حرکت رو به جلو، آبادانی و توسعه سرخس است.

معاون استاندار خاطر نشان کرد: حضور در بین مردم و لمس مستقیم مشکلات آنان از نزدیک، از توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری است. امروز مسئولان باید در میان مردم باشند، با آنان گفت‌و‌گو کنند و اعتماد و امید را تقویت سازند که در سرخس با اجرای میز خدمت شاهد تحقق این رویکرد مردمی هستیم.