پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد قم از جمعآوری بیش از ۵۷ میلیارد تومان زکات در ۷ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم شامل زکات فطریه، واجب و مستحب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد طاها مهری، صبح امروز در حاشیه همایش شورای زکات که در بخش سلفچگان برگزار شد؛ با بیان یکی از وظایف اصلی کمیته امداد، دبیر شورای زکات استان است که به ترویج فرضیه الهی زکات میپردازد، افزود: هدف از تشکیل شوراهای زکات در شهرستانها و بخشهای استان، استفاده از ظرفیتهای مردمی برای جمعآوری زکات و هزینهکرد آن در امور عامالمنفعه، معیشتی، درمانی و جهیزیه است.
همایش شورای زکات امسال در بخش سلفچگان با رویکرد ترویجی و تکریمی برگزار شد و به دلیل اهمیت موضوع، از مدیران (ادمین های) کانالهای مجازی دعوت به عمل آمد تا از ظرفیتهای فضای مجازی برای فرهنگسازی و ترویج زکات بهرهبرداری شود.
برگزاری این همایشها هرساله در استان قم انجام میشود و هدف اصلی آن ترویج بهتر فرهنگ زکات در جامعه است.