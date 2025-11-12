مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر گفت: تأمین‌کنندگان کنتور‌ها در ازای تأمین آنها، برق دریافت می‌کنند و می‌توانند این انرژی را در بورس انرژی مبادله کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر در نشست «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدل‌های تأمین منابع مالی توسعه کنتور‌ها و تجهیزات هوشمند» که در محل نمایشگاه بین‌المللی و هم‌زمان با دومین روز بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم نصب کنتور‌های هوشمند را به‌صورت کامل اجرا کنیم، سیاست محدودسازی به‌جای قطع برنامه‌ریزی‌شده برق در کشور حاکم می‌شود.

وی افزود: مجوز‌های لازم برای برگزاری مناقصه پنج میلیون کنتور اخذ شده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی، طرحی اجرایی و اثربخش پیش ببریم که نفع آن مستقیماً به مردم برسد.

احمدی در تشریح برنامه‌های این دفتر تا پایان سال ۱۴۰۵ گفت: استفاده از تجهیزات هوشمند خانگی، نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند، راه‌اندازی سامانه مدیریت سیستم هوشمند، جایگزینی محدودسازی به‌جای قطع برق و توسعه سامانه‌های نظارتی از جمله برنامه‌های پیش‌ِ‌روست.

به گفته وی، بر اساس اهداف تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش هوشمندسازی صنعت برق شامل نصب ۹۶ هزار دستگاه مودم و فرمان‌پذیری ۱۶ هزار پست عمومی است که برای تأمین این تجهیزات، به حدود ۴۵ همت منابع مالی به‌علاوه ۳۵۰ میلیون دلار نیاز خواهد بود.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر همچنین با اشاره به مصوبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ هیأت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه، خرید و نصب کنتور‌ها و شمارشگر‌های هوشمند در قالب مناقصه جدید پیگیری می‌شود. برندگان مناقصه به‌جای دریافت وجه نقد، انرژی برق دریافت می‌کنند که می‌توانند آن را در تابلوی آزاد بورس انرژی عرضه کنند.

وی درباره جزئیات نحوه تسویه با برندگان مناقصه افزود: سایر شرایط مشابه مناقصات گذشته است، تنها تفاوت در شیوه تسویه است. در این مدل پیش‌پرداخت وجود ندارد و صورت‌وضعیت‌ها حداکثر تا ۴۵ روز پس از تأیید تسویه می‌شوند. این روش باعث اطمینان از پرداخت نقدی و شفاف خواهد شد.

احمدی با اشاره به جذابیت بازار انرژی گفت: بازار بورس انرژی به‌قدری پرتقاضا است که نگرانی بابت فروش برق وجود ندارد. در تابستان ۱۴۰۴ میزان تقاضا به چهار هزار مگاوات رسید، در حالی که فقط هزار مگاوات از آن تأمین شد؛ بنابراین برندگان مناقصه می‌توانند با اطمینان از نقدشوندگی برق در بورس، مشارکت کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معاملات در زمستان نیز اظهار کرد: تعداد متقاضیان خرید انرژی از بورس آزاد در زمستان بیشتر از تابستان است، بنابراین جای نگرانی بابت فروش و نقدشوندگی وجود ندارد.

احمدی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق انعقاد قرارداد‌های دوطرفه با صنایع، انرژی خود را به‌صورت مستقیم به فروش برسانند. در این مناقصه امتیاز فنی خاصی وجود ندارد و تنها حداقل امتیاز معیار پذیرش است. همچنین سرمایه‌گذاران در انتخاب تولیدکننده کالا مختارند.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر در ادامه گفت: مناقصه به‌گونه‌ای طراحی شده که فرصت برای حضور تمامی تولیدکنندگان فراهم باشد؛ هر سرمایه‌گذار در بخش مشخصی می‌تواند برنده شود تا رقابت و توزیع عادلانه فرصت‌ها محقق گردد. علاوه بر این، آزمایش‌های فنی روی کالا‌های تحویلی انجام می‌شود تا از کیفیت محصولات اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح تصریح کرد: تلاش صنعت برق آن است که با رفع موانع از جمله موانع ارزی، حداکثر نصب شمارشگر‌های هوشمند تا سال آینده انجام شود تا زیرساخت لازم برای مدیریت هوشمند مصرف فراهم شود. در صورت تأخیر در تحویل، جریمه‌هایی برای پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

احمدی در پاسخ به سوالی درباره کاهش حجم ریالی مبادلات در بورس انرژی گفت: کاهش ارزش ریالی معاملات به معنای کاهش حجم تبادلات نیست. ضمن آنکه از سال آینده، مشترکان خانگی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند باید مازاد مصرف خود را از تابلوی آزاد بورس خریداری کنند؛ موضوعی که فروش انرژی را در این بازار تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، صنایع نیز موظف خواهند بود بخش بیشتری از برق مورد نیاز خود را از بورس تأمین کنند.

وی در پایان تأکید کرد: در زمان برگزاری مناقصه، جلسه‌ای توجیهی با شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود تا مدل مالی و سازوکار اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شود که دغدغه‌های سرمایه‌گذاران به حداقل برسد.