مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری، ماشین‌آلات تخصصی و ۴۲ راهدارخانه فعال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت: با اجرای عملیات زمستانی، ایمنی تردد و آرامش سفر‌های جاده‌ای در محور‌های کوهستانی تأمین شود.

وی با بیان اینکه تمامی تجهیزات و نیرو‌های راهداری در آماده‌باش قرار دارند، گفت: هم‌اکنون ۴۲ راهدارخانه شامل ۳۱ راهدارخانه ثابت و ۱۱ راهدارخانه فصلی در محور‌های مختلف استان تجهیز و فعال شده‌اند. همچنین ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهداری اورهال، سرویس و آماده‌به‌کار شده است تا در سریع‌ترین زمان در شرایط اضطراری وارد عملیات شوند.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری دارای ۳ هزار و ۸۰۱ کیلومتر راه است که از این میزان، دو هزار و ۴۳۲ کیلومتر راه روستایی، ۷۰۱ کیلومتر راه اصلی و برون‌شهری و مابقی شامل راه‌های فرعی و دسترسی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، با اشاره به شرایط توپوگرافی خاص و کوهستانی چهارمحال و بختیاری گف: بسیاری از محور‌های ارتباطی استان دارای شیب‌های تند و قوس‌های پی‌درپی و خطرناک هستند و همین ویژگی طبیعی، برخی نقاط را مستعد بروز حوادث جاده‌ای می‌کند.