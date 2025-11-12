پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت: حمایت از فعالان بخش خصوصی و ارتقای سطح خدمات در این شهرکها از اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی تهران محسوب میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، جمال علیرضاپور با تأکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر میان شرکتهای غیردولتی و دستگاههای متولی افزود: توسعه پایدار شهرکهای صنعتی خصوصی نیازمند مدیریت اصولی، رعایت استانداردهای فنی و همراهی سرمایهگذاران است، بنابراین حمایت از فعالان بخش خصوصی و ارتقای سطح خدمات در این شهرکها از اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی تهران محسوب میشود.
در راستای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و ساماندهی شهرکهای صنعتی خصوصی، علیرضاپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران، به همراه حاجیزاده مدیر نظارت بر شهرکهای غیردولتی و شرکتهای خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از مدیران ستادی شرکت شهرکهای صنعتی تهران از شهرک صنعتی غیردولتی کاظمآباد بازدید کردند.
این بازدید با هدف رفع موانع تولید، بهبود زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام و مقرر شد پیگیریهای لازم برای اجرای مصوبات و تسریع در توسعه شهرک در دستور کار قرار گیرد.