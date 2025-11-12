پخش زنده
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: میانگین داخلیسازی در صنعت لوازم خانگی به حدود ۷۰ درصد رسیده است؛ در محصولات گازسوز مانند اجاقگاز، این رقم به ۱۰۰ درصد و در یخچالفریزر به ۷۰ درصد میرسد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، نسرین اوجاقی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ واحد تولیدی فعال در این صنعت وجود دارد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم و بیش از یک میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. این سطح از تولید و اشتغال سالانه حدود ۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
وی گفت: در ششماهه نخست امسال، صنعت لوازم خانگی حتی بدون دریافت ارز رسمی توانسته خطوط تولید خود را حفظ کند؛ این در حالی است که ویژندهای خارجی در نخستین تغییر شرایط سیاسی کشور را ترک کردند.
اوجاقی قاچاق را بزرگترین تهدید صنعت دانست و افزود: قاچاق لوازم خانگی بیش از ۲ میلیارد دلار در سال برآورد میشود؛ کالاهایی که بدون خدمات پس از فروش، بدون پرداخت عوارض و با قیمت پایینتر وارد بازار میشوند و رقابت ناعادلانهای را علیه تولیدکنندگان قانونی رقم میزنند.
حمایت هوشمند، شرط حفظ رشد صنعت ملی
وی تأکید کرد: نسبت دادن انحصار یا بیکیفیتی به صنعت لوازم خانگی، نادیدهگرفتن زحمات صدها واحد تولیدی و هزاران نیروی متخصص است. واقعیت این است که تولیدکننده داخلی، در شرایط دشوار اقتصادی بار سنگین تأمین بازار را بر دوش کشیده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: برای تداوم این مسیر، سه اقدام ضروری است؛ مبارزه جدیتر با قاچاق، ثبات در سیاستهای ارزی و حمایت هدفمند از تأمین قطعات نیمهساخت؛ در صورت تحقق این موارد، صنعت لوازم خانگی میتواند نهتنها بازار داخلی را حفظ کند، بلکه سهم قابل توجهی در صادرات منطقهای به دست آورد.