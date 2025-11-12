دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از گسترش استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در صادرات فولاد گفت: ورود صادرکنندگان غیر واقعی باعث شده بخش زیادی از ارز صادراتی به کشور بازنگردد و در نتیجه، صادرات واقعی تولیدکنندگان فولاد به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خبر از توافق بر سر عرضه، ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله داد و افزود: بر اساس پیگیری‌های وزارت صمت با بانک مرکزی، شرایطی فراهم شده تا زنجیره صنعت فولاد بتواند ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم مرکز مبادله، عرضه کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در توضیح آخرین وضعیت نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۳ طبق مصوبه بانک مرکزی، صادرکنندگان زنجیره فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را که پیش‌تر در سامانه نیما عرضه می‌شد، در تالار اول مرکز مبادله و با نرخ دولتی ارائه کنند که این نرخ همواره کمتر از قیمت بازار آزاد بود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، فاصله قابل‌توجهی میان نرخ تالار اول و تالار دوم ایجاد شده بود؛ به‌گونه‌ای که تقریبا همه صادرکنندگان، به‌جز صنایع فولاد و پتروشیمی، امکان عرضه ارز خود در تالار دوم را داشتند و این موضوع عملا نوعی اجحاف در حق این دو صنعت به شمار می‌رفت؛ زیرا واحد‌های فولادی برای تامین قطعات یدکی، مواد مصرفی و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود مجبور بودند از بازار آزاد و یا نرخ‌های نزدیک به نرخ و بازار آزاد، ارز خریداری کنند، اما هنگام صادرات باید ارز خود را با نرخ دولتی عرضه می‌کردند و طبیعی است که در چنین شرایطی، صادرات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

سایه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و صادرات فولادی‌ها

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: متاسفانه در کنار مشکلات صنعت کشور، این روز‌ها شاهد هستیم که افرادی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف وارد حوزه صادرات شدند و بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات آنها هرگز به کشور باز نمی‌گردد. این در حالی است که تولیدکنندگان واقعی در زنجیره فولاد همواره ارز صادراتی خود را باز می‌گردانند و نتیجه این وضعیت آن شده که میزان ارز بازنگشته در آمار کل زنجیره فولاد افزایش یافته، اما صادرات واقعی تولیدکنندگان به کمتر از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و عملا توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.

یعقوبی ادامه داد: با این حال، به‌دنبال افت صادرات واحد‌های تولیدی در صنعت و زنجیره فولاد، دولت تصمیم گرفت تا زنجیره فولاد نیز مانند سایر صنایع امکان عرضه ارز صادراتی خود در تالار دوم مرکز مبادله را داشته باشد.

وی گفت: این تصمیم بدون شک برای واحد‌های صادرات‌محور اثر مثبت خواهد داشت و می‌تواند به توسعه صادرات فولاد کشور کمک کند.

یعقوی با اشاره به پیگیری‌های دولت و وزارت صمت افزود: اخیرا با رایزنی‌هایی که وزارت صمت با بانک مرکزی انجام داده‌اند، مقرر شده که طی روز‌های آینده ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم عرضه شود، اما نکته اصلی اینجاست که طبق بخشنامه فعلی بانک مرکزی، این امکان فعلا فقط برای محصولات نهایی زنجیره فولاد در بخش مقاطع طویل شامل میلگرد و پروفیل فولادی در نظر گرفته شده و سایر حلقه‌های زنجیره همچنان مشمول این مقررات نشده‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: اگر این سیاست به کل زنجیره فولاد تعمیم پیدا نکند، نتیجه آن ایجاد رقابت منفی در بازار‌های صادراتی و برهم خوردن تعادل در تنظیم بازار داخلی خواهد بود و این ناهماهنگی می‌تواند باعث ایجاد تفاوت‌های غیرمنطقی در قیمت حلقه‌های مختلف زنجیره شود و برای جلوگیری از این اتفاقات لازم است نگاه یکپارچه‌ای به کل زنجیره وجود داشته باشد و همه حلقه‌ها بتوانند ارز صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند. در این صورت انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز کاهش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور بازمی‌گردد.