به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: مأموران یگان حفاظت در ارتفاعات دشت برم پس از مشاهده آثار حضور شکارچیان غیرمجاز، منطقه را مورد پایش دقیق قرار دادند و در نهایت متخلف را در هنگام حمل لاشه کبک‌ها شناسایی و متوقف کردند.

نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون، سه فرد کبک شکارشده و یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی را از متهم کشف کردند.

منطقه دشت برم کازرون یکی از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان بومی استان فارس است و از نظر تنوع گونه‌ای و اهمیت اکولوژیکی جایگاه ویژه‌ای در جنوب کشور دارد.