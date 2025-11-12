پخش زنده
امروز: -
متخلف شکار در ارتفاعات دشت برم کازرون با سه فرد کبک دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: مأموران یگان حفاظت در ارتفاعات دشت برم پس از مشاهده آثار حضور شکارچیان غیرمجاز، منطقه را مورد پایش دقیق قرار دادند و در نهایت متخلف را در هنگام حمل لاشه کبکها شناسایی و متوقف کردند.
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون، سه فرد کبک شکارشده و یک قبضه اسلحه ساچمهزنی را از متهم کشف کردند.
منطقه دشت برم کازرون یکی از زیستگاههای ارزشمند پرندگان بومی استان فارس است و از نظر تنوع گونهای و اهمیت اکولوژیکی جایگاه ویژهای در جنوب کشور دارد.