مرتضی نعمتی، کاراتهکای جوان، ملیپوش قمی، به فینال وزن منهای ۷۵ کیلوگرم بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نعمتی در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷ بر صفر از سد نماینده پاکستان گذشت. او در مرحله بعد نیز در نبردی نفسگیر توانست کاراتهکای عربستانی را با نتیجه ۶ بر ۵ شکست دهد. نماینده کاراته کشورمان در مرحله نیمهنهایی نیز با برتری ۷ بر ۵ برابر حریف لیبیایی، حضور خود در دیدار نهایی را قطعی کرد.
دیدار فینال وزن منهای ۷۵ کیلوگرم امشب برگزار خواهد شد و مرتضی نعمتی برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده کویت میرود.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در رشتههای مختلف ورزشی، به میزبانی شهر ریاض عربستان در حال برگزاریست.