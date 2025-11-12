پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: ماموریت اصلی شرکت برق حفظ و پایداری شبکه برق است که علی رغم همه محدودیتها، رقم خورده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نشست خبری نمایشگاه صنعت برق گفت: امروز پس از گذشت بیش از دو دهه، صنعت برق ایران بدون تجربه هیچ خاموشی فراگیر به مسیر خود ادامه میدهد.
مذکوری با بیان اینکه ماموریت اصلی شرکت حفظ و پایداری شبکه برق، تسهیل و توسعه بازار برق و دسترسی عادلانه به شیوه برق است گفت: یکی از اقدامات ما حفظ و پایداری شبکه برق است که علی رغم همه محدودیتها از جمله تغییرات اقلیمی که از بهار امسال شاهد بودیم، رقم خورده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: ناترازی و عدم توازن بین تولید و مصرف، از دیگر محدودیتها بود که وظیفه داشتیم تعادل را برقرار کنیم. طبیعتاً اگر مصرف، برنامهریزی شده باشد، قابلیت مدیریت و پیشبینیپذیری شبکه برق بیشتر میشود. همچنین در مهرماه امسال سهم معاملات خارج از بازار یا بورس به ۵۰ درصد رسید که در راستای برنامههای شرکت و برنامه هفتم توسعه است.
وی بیان کرد: این شرکت در راستای راهبری برق کشور حدود ۳۵ هزار کیلومتر زیرساخت فیبرنوری را اداره میکند که دومین رده بندی بعد از مخابرات به شمار میرود که در حکمرانی دادهها کمک کننده است. در حوزه مبادلات برون مرزی نیز با همه کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل داریم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در تابستان امسال بالاترین مصرف برق در هفتم مردادماه ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات ثبت شده است.
مذکوری با تاکید بر دو شاخص فرکانس و ولتاژ در حوزه اداره برق کشور، اظهار کرد: در زمستان پیش رو با توجه به تجربه سال گذشته برنامه ریزی مناسبی انجام شده و شرایط مخازنمان خوب ارزیابی میشود و پر شدگی بالای ۹۰ درصد را داریم و درصورت تداوم همکاری در تحویل به موقع سوخت به نیروگاهها، پیشبینی میشود مشکلی در زمستان امسال نداشته باشیم.