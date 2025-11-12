به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سرهنگ علی رضایی، گفت: مالک این محموله ترافیکی به جای اخذ مجوز حمل بار و استفاده از حمل کننده استاندارد و متناسب با بار، در ساعت پیک ترافیک، با استفاده از وانت نیسان یک محموله عظیم را در بزرگراه شمالی شهر کرمان حمل می کرد که توسط رئیس ایستگاه راهور میدان شهدا توقیف شد.

وی بیان کرد: تیم پلیس راهور، محموله را به حاشیه بزرگراه هدایت و پس از ایمن سازی، از ادامه حرکت آن جلوگیری و اقدامات لازم برای خروج از مسیر را در دستور کار قرار داد.

سرهنگ رضایی تاکید کرد: وقتی منفعت شخصی بر مصلحت جامعه ترجیح داده شود، ناهنجاری اجتماعی رخ می دهد که سوانح رانندگی یکی از پیامد های جبران ناپذیر آن است.