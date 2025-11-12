روزنامه ایندیپندنت نوشت با تولید عکس‌هایی که آثار گذشت عمر را بر چهره‌ای افراد گمشده نشان می‌دهد، می‌توان به یافتن این افراد کمک کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت نوشت: پس از گم شدن افراد در انگلیس، هنگامی که شواهد جدید به پایان می‌رسد و سرنخ‌ها به جایی نمی‌رسند، پلیس این کشور از هنرمندان پزشکی قانونی می‌خواهد تا تصویری ایجاد کند که بتواند به کسب اطلاعات بیش‌تر کمک کند.

به نوشته این روزنامه، نوجوانی در زمانی که ۱۴ ساله بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی گم شد، وی در آن زمان، در ایستگاه "کینگز کراس" برای آخرین بار دیده شد، به نوشته ایندیپندنت، اکنون هنرمندان پزشکی قانونی انگلیس، گذشت عمر را بر چهره وی به تصویر می‌کشند تا بتوان از آنان اطلاعات جدید به دست آورد.

روزنامه ایندیپندنت نوشت هنرمندان پزشکی قانونی، از جدیدترین عکس‌های فرد گمشده، در کنار عکس‌های والدین و خواهر و برادر وی استفاده می‌کند تا ببیند چگونه می‌توانند پیر شوند، بدین ترتیب، با تجزیه و تحلیل چهره سایر اعضای خانواده، هنرمندان اغلب می‌تواند روند گذشت زمان را در نحوه تغییر چهره تشخیص دهند.

به نوشته این روزنامه، هنرمندان می‌گویند پیش بینی چهره کودکان خردسال گمشده، پس از سال‌ها دشوار است، زیرا آنان پیش از رسیدن به نوجوانی به سرعت تغییر می‌کنند در حالی که تولید عکس نوجوانان و جوانان، راحت‌تر است، زیرا ساختار صورت به شکل بزرگسالان نزدیک‌تر است.

هنرمندان معمولاً تصویری از یک بزرگسال تا حداقل یک دهه پس از ناپدید شدن آنان نمی‌سازد، اما برای کودکان، ممکن است خیلی زودتر دست به کار شوند.

ایندیپندنت نوشت، آمی والکر" (Amy Walker)، مدیر بخش رئیس کمپین‌های دیجیتال در سازمان "مردم گمشده" (Missing People) در انگلیس هشدار داد، برای بسیاری از والدینی که فرزندانشان گم شده‌اند، این فعالیت می‌تواند فرآیندی دردناک باشد.

شمار فزاینده افراد گم شده در انگلیس به بحرانی پنهان در این کشور مبدل شده است به گونه‌ای که حدود نیم میلیون نفر در این کشور تلاش می‌کنند خبری از عزیزان خود در این کشور به دست آورند.

روزنامه ایندیپندنت با درج این خبر نوشت اعضای خانواده افراد گمشده در انگلیس، با انتظار و اضطراب کشنده و ترس و بی ثباتی زندگی می‌کنند، زیرا برای اعضای گمشده، نگرانند، به گونه‌ای که هر دو و نیم دقیقه، معادل ۷۰ هزار نفر در سال، گزارش گم شدن یک کودک در انگلیس دریافت می‌شود و بیشترین شمار افراد گمشده را نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله انگلیسی تشکیل می‌دهند.

این روزنامه به نقل از آمار پلیس انگلیس نوشت، ۶۱ درصد از افراد گم شده در این کشور را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

در پی روند افزایشی شمار افراد گمشده در انگلیس، نهاد‌های مدنی در این کشور سازوکاری با نام "سیف کال" (SafeCall)، به منظور کمک به یافتن شمار زیادی از کودکان گمشده در این کشور راه اندازی می‌کنند، با همکاری سازوکار "مردم گمشده" در انگلیس، شماره تلفن‌هایی برای گزارش درباره افراد گمشده اعلام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند درباره عزیزان گمشده خود، به ویژه کودکان و نوجوانان، اطلاعاتی به دست آورند.