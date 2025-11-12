«سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان روز چهاشنبه با «دکتر علی نیکزاد» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت پارلمانی همراه وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی مجلس ملی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو طرف درباره روابط دوجانبه ایران و پاکستان، همکاری‌های پارلمانی، مشارکت‌های اقتصادی و مسائل مورد علاقه مشترک در حوزه‌های گوناگون گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

«سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان ضمن تاکید بر لزوم تحکیم همکاری‌ها میان دو کشور همسایه برای تضمین ثبات منطقه‌ای و رفاه مشترک، گفت: ایران و پاکستان دو کشور برادر و همسایه هستند که پیوند‌های دیرینه تاریخی، دینی و فرهنگی آنان را به‌هم متصل کرده است.

وی سفر اخیر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان را نقطه عطفی در تقویت روابط دو جانبه و ارتقای تعاملات پارلمانی میان دو کشور دانست.

دو طرف در ادامه بر اهمیت گسترش همکاری‌های پارلمانی و تقویت ارتباطات مردمی برای تعمیق تفاهم و دوستی میان ملت‌های ایران و پاکستان تاکید کرد و خواستار تلاش مشترک جهت تحکیم وحدت و همبستگی کشور‌های اسلامی برای مقابله با چالش‌های مشترک و ترویج صلح و پیشرفت در منطقه شدند.

رئیس مجلس ملی پاکستان خاطرنشان کرد: مردم ایران، پاکستان را خانه دوم خود می‌دانند و این امر بیانگر عمق پیوند‌های برادرانه میان دو ملت است.

وی همچنین با یادآوری قطعنامه مشترک مجلس پاکستان در محکومیت تجاوز اسرائیل علیه ایران، گفت: ایران و پاکستان با تهدیدات و دشمنان مشترکی از جمله خطر رژیم صهیونیستی مواجه هستند.

«سردار ایاز صادق» ضمن تبریک به ایران به علت واکنش قاطع و به موقع خود به تجاوزات اسرائیل، از ایران به عنوان نماد استقامت و عزت جهان اسلام یاد کرد.

در پایان این نشست علی نیکزاد نیز با ابراز تسلیت نسبت به حادثه تروریستی اخیر در اسلام‌آباد و ادای احترام به قربانیان از حمایت‌های پیوسته پاکستان در دوران حساس ایران، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و آن را نماد دوستی پایدار میان دو ملت دانست.

وی تاکید کرد: زمینه‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری میان ایران و پاکستان در حوزه‌های تجارت، انرژی، آموزش و توسعه ظرفیت‌های پارلمانی وجود دارد که باید با تلاش مشترک دو کشور بالفعل شوند.