گروه‌های مقاومت فلسطینی با صدور بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند: تصویب پیش نویس قانون اعدام اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در کِنِسِت (مجلس) این رژیم، جنایت جنگی و نقض آشکار اصول و ارزش‌های انسانی و قوانین بین المللی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین، کنست رژیم صهیونیستی کلیات طرحی را تصویب کرد که به اجرای حکم اعدام علیه آن دسته از اسیران فلسطینی که به خاطر مقاومت در برابر اشغالگری بازداشت شده‌اند، مجوز می‌دهد. این قانون امکان تخفیف حکم یا جایگزینی اعدام با حبس ابد را نیز از میان برمی‌دارد.......