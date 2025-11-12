ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، از طرح‌های فناورانه در حوزه فناوری‌های تولید و فرآوری بذر حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تولید و تکثیر انواع بذرهای فناورانه (به ویژه بذور هیبرید و ارقام بومی ارتقاء یافته)، فناوری‌های نوین فرآوری و بسته‌بندی بذر و توسعه پلتفرم‌های داده و بانک ژن از محور‌های این حمایت است.

طرح ارائه شده باید از ویژگی‌هایی همچون دستیابی به مرحله تجاری‌سازی و توسعه (TRL و MRL)، ایجاد جریان اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل کنسرسیوم با همکاری تجاری، ملی و بین‌المللی و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری متمایز و اثرگذار برخوردار باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ برای دریافت پیشنهاده (پروپوزال) به آدرس https://agrifood.isti.ir و برای ثبت طرح خود به وب‌گاه https://khedmat.isti.ir مراجعه کنند.