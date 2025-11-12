پخش زنده
۴۵ نفر از دانشآموزان دختر شهرستان بردسکن در قالب اردوی راهیان نور،عازم مناطق عملیاتی جنوب کشورشدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دانش آموزان شرکت کننده در این اردو امروز در مراسمی معنوی، با همراهی مسئولان آموزش و پرورش و سپاه، در قالب یک دستگاه اتوبوس به مناطق اعزام شدند.
اردوی راهیان نور دانشآموزی و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی با یادمانهای شهدا و تقویت روحیه معنوی نسل جوان صورت گرفت.
سرهنگ علیرضا جنیدی، فرمانده سپاه بردسکن، در این مراسم با اشاره به نقش تربیتی راهیان نور افزود: راهیان نور، پلی است میان نسل امروز و نسل دفاع مقدس؛ سفری که دانشآموزان را با سبک زندگی شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا میسازد.
این برنامه با مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسکن و همکاری حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی ناحیه مقاومت سپاه بردسکن برگزار شد. دانشآموزان در طول سفر یکهفتهای از یادمانهای شهدای شلمچه، فکه، طلائیه و دهلاویه بازدید خواهند کرد و در برنامههای فرهنگی، روایتگری و جلسات معنوی شرکت میکنند.