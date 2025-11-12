به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار« ایرج کاکاوند »در حاشیه بازدید آقای «محمدو سانا» وزیر امنیت کشور بورکینافاسو و هیئت همراه از نمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده، گفت: مبارزه قاطع و هدفمند با قاچاق مواد مخدر نیازمند تلاش فراوان، فراتر از مرز‌های ملی و منطقه‌ای است؛ بی تردید موفقیت زمانی حاصل می‌گردد که تمامی کشور‌ها با هم افزایی‌های بیشتر در این عرصه گام‌های موثرتری بردارند. امیدواریم با هم افزایی‌های بیش از پیش، شاهد اقدامات مطلوب و مناسب در راستای مقابله قاطع‌تر با قاچاق مواد مخدر باشیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های موجود علمی، آزمایشگاهی، اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران با داشتن ظرفیت‌های آموزشی و دارا بودن مرکز آموزش بین المللی در تمامی حوزه‌های تخصصی، تربیت سگ‌های موادیاب، آزمایشگاه تخصصی مواد مخدر، تجهیزات بومی کشف و شناسایی مواد مخدر و ... به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است؛ بنابراین این آمادگی وجود دارد که تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران به طرف کشور بورکینافاسو در قالب تنظیم تفاهم نامه، انتقال یابد.

در ادامه «محمدو سانا » وزیر امنیت کشور بورکینافاسو از اقدامات مقابله‌ای و فعالیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر قدردانی و اظهار نمود: از توسعه همکاری‌ها با پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران استقبال می‌کنیم و خواهان گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مورد علاقه طرفین و بر اساس توافق نامه فی مابین می‌باشیم.

وزیر امنیت کشور بورکینافاسو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مهم که معتقدیم بین دو پدیده تروریسم و مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، اظهار داشت:ما با تأسی از بیانات رهبرانقلاب اسلامی ایران معتقدیم، موضوع مواد مخدر یک توطئه از سوی امپریالیسم جهانی بوده و باید با تمام توان با آن مبارزه کرد.

در خاتمه "محمدو سانا" ضمن قدردانی از میزبانی طرف ایرانی، با توجه به وجود ظرفیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران خواستار همکاری‌های مشترک در سه حوزه انتقال تجربیات، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و سگ‌های موادیاب از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران شد.