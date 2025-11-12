به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از پایگاه باشگاه العین، این رقابت‌ها در ورزشگاه هزه بن زاید شهر العین برگزار می‌شود و تیم‌های مصر، ازبکستان، ایران و کیپ ورد که همگی به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده‌اند در این رقابت‌ها حاضر هستند. به گفته مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، تمام تیم‌ها موظف و متعهد به حضور با ترکیب اصلی خود هستند.

برنامه مسابقات به این شرح است:

نیمه نهایی:

پنجشنبه ۲۲ آبان:

ایران - کیپ ورد (ساعت ۱۹)

دو تیم ایران و کیپ ورد نخستین بار رو در روی هم قرار می‌گیرند.

جمعه ۲۳ آبان:

مصر - ازبکستان

دو تیم برتر به دیدار پایانی صعود می‌کنند و تیم‌های بازنده در دیدار رده بندی شرکت خواهند کرد.