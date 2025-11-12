پخش زنده
مسابقات ۴ جانبه فوتبال العین از فردا در امارات با حضور تیم ملی ایران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از پایگاه باشگاه العین، این رقابتها در ورزشگاه هزه بن زاید شهر العین برگزار میشود و تیمهای مصر، ازبکستان، ایران و کیپ ورد که همگی به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردهاند در این رقابتها حاضر هستند. به گفته مسئولان برگزاری این رقابتها، تمام تیمها موظف و متعهد به حضور با ترکیب اصلی خود هستند.
برنامه مسابقات به این شرح است:
نیمه نهایی:
پنجشنبه ۲۲ آبان:
ایران - کیپ ورد (ساعت ۱۹)
دو تیم ایران و کیپ ورد نخستین بار رو در روی هم قرار میگیرند.
جمعه ۲۳ آبان:
مصر - ازبکستان
دو تیم برتر به دیدار پایانی صعود میکنند و تیمهای بازنده در دیدار رده بندی شرکت خواهند کرد.