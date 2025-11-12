تخصیص ۱۶۰ میلیارد ریال برای روکش آسفالت محورهای بخش انابد بردسکن
۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های روکش آسفالت در محورهای بخش انابدبردسکن تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بردسکن گفت: «با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار، عملیات روکش آسفالت در محورهای بردسکن – انابد – درونه با جدیت در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال مالی، کل محور انابد – درونه به طور کامل آسفالت شود.»
یوسفیان افزود: در مرحله نخست، آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور انابد – درونه حدفاصل انابد تا بعد از پیچ بهارآباد توسط پیمانکار طرف قرارداد اداره راهداری در دست اقدام است.
یوسفیان همچنین با اشاره به تخصیص ۲۵۰ تن قیر «ام سی» و تهیه ۴۰۰۰ تن ماسه آسفالت سرد برای روکش ۱۷ کیلومتر از محور بردسکن – بیارجمند، گفت: ۷ کیلومتر از محور ورودی طبس نیز در حال روکش آسفالت است.
رئیس اداره راهداری بردسکن با اشاره به مشارکت معادن منطقه در اجرای طرح های روستایی اظهار داشت: محورهای دهان قلعه و کلاته جمعه هر کدام به طول ۷ کیلومتر با همکاری معادن و پیمانکاران در دست اقدام است.
وی در پایان با اشاره به ساخت محور سنگ پیر – بندقرا به طول ۹ کیلومتر افزود: این محور شهرستان بردسکن را به شهرستان کوهسرخ متصل می کند.