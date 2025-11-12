به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان بردسکن گفت: «با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار، عملیات روکش آسفالت در محورهای بردسکن – انابد – درونه با جدیت در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال مالی، کل محور انابد – درونه به‌ طور کامل آسفالت شود.»

یوسفیان افزود: در مرحله نخست، آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور انابد – درونه حدفاصل انابد تا بعد از پیچ بهارآباد توسط پیمانکار طرف قرارداد اداره راهداری در دست اقدام است.

یوسفیان همچنین با اشاره به تخصیص ۲۵۰ تن قیر «ام‌ سی» و تهیه ۴۰۰۰ تن ماسه آسفالت سرد برای روکش ۱۷ کیلومتر از محور بردسکن – بیارجمند، گفت: ۷ کیلومتر از محور ورودی طبس نیز در حال روکش آسفالت است.

رئیس اداره راهداری بردسکن با اشاره به مشارکت معادن منطقه در اجرای طرح های روستایی اظهار داشت: محورهای دهان قلعه و کلاته جمعه هر کدام به طول ۷ کیلومتر با همکاری معادن و پیمانکاران در دست اقدام است.

وی در پایان با اشاره به ساخت محور سنگ پیر – بندقرا به طول ۹ کیلومتر افزود: این محور شهرستان بردسکن را به شهرستان کوهسرخ متصل می‌ کند.