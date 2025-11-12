به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: باغ زیتون ۳۵ هکتاری امامزاده اسماعیل یکی از این موقوفه‌های تولیدی است که سالانه علاوه بر تولید ۱۲۰ تن زیتون، زمینه اشتغال ۵۰ نفر روز کارگر هم فراهم شده است.

میری افزود: زیتون‌های تولیدی پس از برداشت در کارگاه فرآوری زیتون مجموعه امامزاده اسماعیل فراوری و بسته بندی و بخشی از این محصول به استان‌های شمالی کشور ارسال می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: در این شهرستان ، ۶۲۵ موقوفه وجود دارد که ۳۰ درصد این موقوفات در حوزه‌های مختلف تولیدی، درآمدزایی و اشتغال آفرینی فعالیت دارند.