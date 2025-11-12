پخش زنده
امروز: -
دادستان مهریز: بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان از اول آذرماه تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین در محور مهریز ـ کنجکوه در تمامی ایام سال ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان طرزجانی گفت: این تصمیم با هدف افزایش ایمنی تردد، پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ بافت روستایی و زیستمحیطی منطقه اتخاذ شده است.
وی افزود: با توجه به امکان تردد در مسیر جایگزین محور مهریز - تنگ چنار، تردد در محور مهریز ـ کنجکوه ممنوع شد ولکن در موارد خاص و ضروری، رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه سنگین میتوانند برای اخذ مجوز تردد موقت به پلیسراه یزد ـ کرمان مراجعه کنند ولی بدیهی است از تاریخ مذکور تردد بدون مجوز در این محور تخلف محسوب شده و برابر قانون با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.
دهقان طزرجانی تأکید کرد: اجرای دقیق این مصوبه نیازمند همکاری همه شهروندان، رانندگان و نهادهای مرتبط است تا بتوانیم از بروز خطرات احتمالی و خسارات جانی و مالی جلوگیری کنیم.