دادستان مهریز: بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان از اول آذرماه تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین در محور مهریز ـ کنجکوه در تمامی ایام سال ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان طرزجانی گفت: این تصمیم با هدف افزایش ایمنی تردد، پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ بافت روستایی و زیست‌محیطی منطقه اتخاذ شده است.

وی افزود: با توجه به امکان تردد در مسیر جایگزین محور مهریز - تنگ چنار، تردد در محور مهریز ـ کنجکوه ممنوع شد ولکن در موارد خاص و ضروری، رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه سنگین می‌توانند برای اخذ مجوز تردد موقت به پلیس‌راه یزد ـ کرمان مراجعه کنند ولی بدیهی است از تاریخ مذکور تردد بدون مجوز در این محور تخلف محسوب شده و برابر قانون با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.

دهقان طزرجانی تأکید کرد: اجرای دقیق این مصوبه نیازمند همکاری همه شهروندان، رانندگان و نهاد‌های مرتبط است تا بتوانیم از بروز خطرات احتمالی و خسارات جانی و مالی جلوگیری کنیم.