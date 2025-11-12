سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت، تاکید کرد: دولت برای مقابله با هر گونه بحرانی از جمله جنگ یا بحران‌های طبیعی، آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در پایان جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد و همچنین گزارشی جامع از مصوبات امروز دولت را ارائه کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال وقوع جنگی دیگر در منطقه وجود دارد، تاکید کرد: به طور طبیعی هیچ گاه از وقوع جنگ استقبال نمی‌کنیم، اما برای تمام سناریو‌ها آمادگی داریم.

مهاجرانی در خصوص امکانات رفاهی که برای نیرو‌های مسلح درنظر گرفته شده است، گفت: درخصوص مسکن، درمان و امور رفاهی نیرو‌های مسلح تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، در طول سنوات گذشته تمام حقوق بگیران ما شاهد افت قدرت خرید بودند و نیرو‌های محترم مسلح نیز از این موضوع مستثنی نیستند.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای به سرانجام رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان، تصریح کرد: این لایحه سنوات طولانی است که دستخوش دست انداز‌های جدی شده است؛ کشته شدن هر فردی اعم از زن یا مرد، زخمی را بر پیکر جامعه وارد می‌کند لذا دولت به شدت پیگیر این موضوع است و با همکاری معاونت حقوقی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حال پیگیری این مساله است.

مهاجرانی درخصوص لایحه انتشار اخبار خلاف واقع و جعلی، خاطرنشان کرد: اهالی رسانه بیشترین مطالبه را در این خصوص دارند و این موضوع در کارگروهی در حال بررسی است و امیدواریم که هر چه زودتر به نتیجه برسیم.

وی درباره مشکلات آلودگی هوای خوزستان، با بیان اینکه درگذشت یکی از فرزندان عزیز این مرز و بوم در استان خوزستان را تسلیت عرض می‌کنم، افزود: در جلساتی با حضور استاندار خوزستان، درباره مشکلات عدیده استان به ویژه آلودگی‌های هورالعظیم که آلودگی منطقه را در پی دارد گفت‌و‌گو کردیم و برنامه‌ای برای استان طراحی شده است که به جزئیات توسط وی ارایه خواهد شد.

سخنگوی دولت درخصوص بازداشت برخی از اساتید دانشگاه و نویسندگان، تاکید کرد: موضوع بازدداشت‌ها را باید از قوه قضائیه پیگیری کنید، اما وزارت فرهنگ و وزارت کشور به عنوان متولیان موضوع، پیگیر هستند و به دنبال این هستیم که حق هیچ یک از شهروندان ما ضایع نشود، از سوی دیگر درباره موضوعاتی که با امنیت ملی ما در ارتباط است، مدعیانی دارد که عزیزان در حال پیگیری آن هستند.

مهاجرانی درباره هشدار رئیس جمهور درخصوص مشکل کمبود آب در شهر تهران، گفت: دولت هم تولیدکننده راه‌حل است و هم مجری آن. همه اقداماتی که در طول این مدت انجام شده، حاصل همین رویکرد بوده است. عملکرد دولت در شرایط بحرانی، مانند آنچه در طول ۱۲ روز دفاع مقدس شاهد بودیم، نمونه خوبی از این موضوع است.

سخنگوی دولت با اشاره به هشدار رئیس جمهور درخصوص احتمال تخلیه تهران در صورت عدم تمهید راهکار‌های مناسب برای حل بحران آب و ادامه خشکسالی و کم بارشی، اظهار داشت: گاهی جملاتی مطرح می‌شود که ممکن است شنونده برداشت کند که باید خالی کند، اما چنین چیزی نیست؛ این جمله صرفاً برای تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه بیان شده است. بار‌ها اشاره شده که جمعیت استان تهران بیش از ظرفیت است و این دشت بیش از این ظرفیت زیست‌پذیری ندارد.

مهاجرانی تاکید کرد: دولت نیز درباره این موضوع بار‌ها بررسی کرده و همه اقدامات خود را با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و الزامات لازم برنامه‌ریزی کرده است. بنابراین، دولت هم تصمیم‌گیرنده است و هم مجری سیاست‌ها.

سخنگوی دولت در ابتدای سخنان خود رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و تجار را از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور پزشکیان دانست و تصریح کرد: توجه به بخش خصوصی یکی از محور‌های مهم مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد است و تلاش برای پاسخگویی به مشکلات این حوزه اهمیت بالایی دارد.

مهاجرانی ادامه داد: گزارش وزارت راه و شهرسازی در مورد واردات اتوبوس و کِشنده‌های جاده‌ای در جلسه امروز هیات دولت ارائه شد؛ حدود ۱۲ هزار کِشنده بالای ۵۰ سال در کشور داریم که این عدد نشانگر تعدد خودرو‌های گازوئیل‌سوز و آلودگی محیط زیست بسیار بالایی است که آنها ایجاد می‌کنند.

وی همچنین به ارائه گزارش جامع وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد تحولات بازار کار در سال ۱۴۰۴ به هیات دولت اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز هیات دولت همچنین موضوع اجلاس وزرای فرهنگ و گردشگری کشور‌های حوزه نوروز با شعار «نوروز پیامبر صلح و دوستی» مطرح شد و بنا شد که این اجلاس در نوروز ۱۴۰۵ با محوریت ایران برگزار شود.

مهاجرانی ادامه داد: صدور مجوز ترخیص شماره گذاری و فروش تعدادی از خودروها، لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل نیز در جلسه امروز دولت به تصویب رسید. همچنین در جلسه امروز اصلاح آیین نامه اجرایی برنامه هفتم با موضوع مولد سازی ذخایر نفت و گاز و اصلاح آیین نامه بند پ ماده ۵۱ و اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کاربر گاز طبیعی تصویب شد.