به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لهونی در جلسه بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری سنندج با اشاره به اینکه هم اکنون پنج طرح آماده جذب سرمایه گذار است اظهار داشت: ضمن بررسی مشکلات و تنگنا‌های موجود، باید مقدمات لازم برای اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

وی مجموع سرمایه‌گذاری لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پنج پروژه را هفت همت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که در بازه زمانی کوتاهی شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها باشیم.

استاندار کردستان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و مواهب طبیعی استان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری، تمامی دستگاه‌های متولی باید برای شهر‌ها و روستا‌های استان برنامه‌ریزی مؤثر داشته باشند تا شاهد تغییرات اساسی در سیما و منظر شهری باشیم تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی و همراهی مدیران و مردم استان است.

لهونی در ادامه، پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج، پروژه سد وحدت، مجموعه تفریحی سرنجیانه، پارک پیرچنار و ماماتکه در آبیدر را از جمله ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری استان برشمرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر سد وحدت با منبع آب پایدار و چشم‌اندازی زیبا، تأکید کرد: این پروژه نیازمند مطالعات دقیق و جامع است و اکنون آماده جذب سرمایه گذار است.

استاندار کردستان همچنین گفت: آبیدر ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد و اجرای طرح‌های کارشناسی‌شده در این محدوده، علاوه بر جذب گردشگر، در حفظ محیط طبیعی آبیدر نیز مؤثر خواهد بود.

او با تأکید بر اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی یادآور شد: با رعایت الزامات مرتبط، همه این پروژه‌ها قابلیت اجرا دارند.

لهونی از تخصیص ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات عمرانی به عنوان دستاورد سفر رئیس جمهور یاد کرد و افزود: از این میزان، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است؛ همچنین ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی نیز برای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های استان اعلام آمادگی کرده است.