استاندار کردستان: تسریع در اجرای پروژه تلهکابین آبیدر سنندج از مطالبات چندساله مردم و از پروژههای مهم گردشگری استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لهونی در جلسه بررسی پروژههای سرمایهگذاری شهرداری سنندج با اشاره به اینکه هم اکنون پنج طرح آماده جذب سرمایه گذار است اظهار داشت: ضمن بررسی مشکلات و تنگناهای موجود، باید مقدمات لازم برای اجرای این طرحها فراهم شود.
وی مجموع سرمایهگذاری لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پنج پروژه را هفت همت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که در بازه زمانی کوتاهی شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها باشیم.
استاندار کردستان با تأکید بر لزوم بهرهگیری بهینه از ظرفیتها و مواهب طبیعی استان برای توسعه زیرساختهای گردشگری تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری، تمامی دستگاههای متولی باید برای شهرها و روستاهای استان برنامهریزی مؤثر داشته باشند تا شاهد تغییرات اساسی در سیما و منظر شهری باشیم تحقق این هدف، نیازمند همافزایی و همراهی مدیران و مردم استان است.
لهونی در ادامه، پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج، پروژه سد وحدت، مجموعه تفریحی سرنجیانه، پارک پیرچنار و ماماتکه در آبیدر را از جمله ظرفیتهای ارزشمند گردشگری استان برشمرد.
وی با اشاره به پتانسیلهای بینظیر سد وحدت با منبع آب پایدار و چشماندازی زیبا، تأکید کرد: این پروژه نیازمند مطالعات دقیق و جامع است و اکنون آماده جذب سرمایه گذار است.
استاندار کردستان همچنین گفت: آبیدر ظرفیتهای فراوانی برای توسعه گردشگری دارد و اجرای طرحهای کارشناسیشده در این محدوده، علاوه بر جذب گردشگر، در حفظ محیط طبیعی آبیدر نیز مؤثر خواهد بود.
او با تأکید بر اهمیت ملاحظات زیستمحیطی یادآور شد: با رعایت الزامات مرتبط، همه این پروژهها قابلیت اجرا دارند.
لهونی از تخصیص ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات عمرانی به عنوان دستاورد سفر رئیس جمهور یاد کرد و افزود: از این میزان، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است؛ همچنین ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی نیز برای استان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در پروژههای استان اعلام آمادگی کرده است.