بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صادراتی محصول نخلستان‌ها در میز ملی خرما

در میز ملی خرما که به میزبانی استان بوشهر و ده استان خرما خیز کشور برگزار شد، چالش‌ها و فرصت‌های صادراتی محصول نخلستان‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی بررسی شد.