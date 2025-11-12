بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، افزایش بهرهوری در نخلستان ها، ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از فله فروشی، افزایش صادرات، اصلاح شیوه آبیاری وکنترل تهدیدات زیست محیطی دستور میز ملی خرما بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رویداد گفت: خرما یکی از ظرفیتهای مهم کشور در توسعه صادرات غیر نفتی است.
محمد رضا پور ابراهیمی افزود: اکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات خرمای کشور است که امکان افزایش ۲ تا ۳ درصدی آن وجود دارد.
وی به اهمیت فراوری خرما به جای خام فروشی اشاره کرد که بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام داده ولی کفایت نمیکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۴ یکی از مصوبات مجلس، امتیاز صادراتی است که به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
رئیس انجمن ملی خرما نیز گفت: صادرات خرما با چالشهای متعددی از جمله تصمیمات خلق الساعه، مالیات یک درصدی جدید و مشکلات آفات مواجه است که میتواند این دستاورد را تحت تأثیر قرار دهد.
محسن رشید فرخی افزود: قیمتگذاری دستوری و افزایش ندادن قیمت متناسب با تورم، همراه با کمبود برق و خاموشیها در چاههای کشاورزی، از دیگر مشکلات پیش روی کشاورزان است.
وی اضافه کرد: در مجموع، اگرچه ایران با تولید یک و نیم میلیون تنی خرما، سهم بسیاری از تولید ۹ میلیون تنی خرما در جهان دارد، اما به دلیل موانع داخلی، نتوانسته جایگاه واقعی خود در بازارهای صادراتی را به دست آورد.
استاندار بوشهر نیز مهمترین راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای صنعت خرما و توسعه صادرات آن را تشریح کرد و گفت: تنوع مباحث و پیشنهادات در این جلسه، نشان از دغدغه، تخصص و تجربه ارزشمند حاضرین دارد.
ارسلان زارع افزود: اگرچه استان بوشهر به دلیل منابع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، هویت صنعتی دارد، اما از مزیتهای ارزندهای در بخش کشاورزی برخوردار است که به اندازه کافی از آن بهرهبرداری نشده است.
وی به ایجاد پاویونهای تجاری در کشورهایی مانند هند اشاره کرد که میتواند عاملی تاثیرگذار در افزایش موفقیتهای صادراتی باشد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این پیشنهادات در جلسه آینده «دولت و بخش خصوصی» با پیگری اتاق ایران مطرح خواهد شد، اضافه کرد: انتظار داریم در اولین یا دومین جلسه کمیسیون مربوطه در دولت، این موارد به تصویب برسد.
میز ملی خرما با محوریت اتاق بازرگانی، وزارت صمت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط با خرما در بوشهر برگزار شد.