پخش زنده
امروز: -
۱۲۵ کیلوگرم آنغوزه قاچاق در بازرسی از یک وانت در جاده های بردسکن کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن گفت: یک دستگاه وانت پیکان حامل ۱۲۵ کیلوگرم برگه (کشته) گیاه دارویی آنغوزه قاچاق، در محور طبس به بردسکن و پیش از ورود به شهرستان، توسط نیروهای انتظامی در ایستگاه ایست و بازرسی درونه توقیف شد.
حمیدرضا اقبالی با اشاره به ارزش دارویی گیاه آنغوزه و تهدیدات ناشی از برداشت های بی رویه، اظهار کرد: این گیاه به دلیل بهره برداری های غیرمجاز با خطر کاهش شدید جمعیت مواجه است و هرگونه برداشت، حمل و نقل و خرید و فروش آن بدون مجوز قانونی ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن نیز با تأکید بر اهمیت صیانت از رویشگاه های آنغوزه گفت: حفاظت از این گونه دارویی تنها با همکاری مردم، بهره برداران و دستگاه های اجرایی امکان پذیر است.
برات الله همایونی با بیان اینکه خسارت های وارده به طبیعت در اثر برداشت های غیراصولی نیازمند سال ها زمان برای جبران است، افزود: برداشت غیرمجاز، آینده این گیاه ارزشمند و معیشت وابسته به مراتع را تهدید می کند.
همایونی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف در زمینه برداشت و حمل گیاهان دارویی را از طریق شماره تماس رایگان ۱۵۰۴ به اداره منابع طبیعی گزارش دهند و خاطرنشان کرد: حفظ آنغوزه سرمایه ای ملی است و بی توجهی به آن می تواند منجر به از دست رفتن یکی از ارزشمندترین ذخایر گیاهی مرتعی کشور شود.