به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، سوگواره نمایشی «کوچه بنی‌هاشم» به همت هیئت محبین حضرت زینب (س) از ۱۶ آبان تا ۳ آذرماه واقع در ۷۵ متری عماریاسر، بلوار تعاون، برپا شده است.

این رویداد فرهنگی و هنری، امسال با محوریت ترویج فرهنگ ایستادگی، بصیرت و مقاومت و با شعار «فاطمه ام المقاومه» میزبان عموم علاقه‌مندان است.

این سوگواره با حضور فعال حدود ۳۰۰ خادم برپا شده است که در بخش‌های مختلف پذیرای زائران و بازدیدکنندگان هستند.

بخش نمایشی این رویداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری که ۴۵ بازیگر مطرح استانی با اجرای نمایش‌هایی تاثیرگذار، ابعاد مختلف شخصیت والای حضرت زهرا (س) و آموزه‌های مربوط به مقاومت را به تصویر می‌کشند.

سید محمد روحانی مدیر سوگواره نمایشی کوچه‌های بنی هاشم اعلام کرد که این سوگواره به منظور بهره‌مندی حداکثری مردم، هر شب در ۴ سانس مجزا میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت برنامه‌ریزی بازدید خود نسبت به رزرو سانس مورد نظر به سایت https://www.mohebinzeinab.ir مراجعه فرمایند.

این نمایشگاه فرصتی است تا نسل امروز با دستاوردهای عاشورایی و فاطمی در زمینه ایستادگی در برابر ظلم، ارتباط عمیق‌تری برقرار کنند.