وزیر میراثفرهنگی در نشست با مدیران و کارکنان روابطعمومی، میراثآریا و حوزه وزارتی، بر جایگاه راهبردی روابطعمومی در معماری رسانهای کشور تاکید کرد و گفت: روابطعمومی شناسنامه وزارتخانه است و نقش آن در ایجاد همگرایی، تبیین دستاوردها و تقویت امید اجتماعی بیبدیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری با تاکید بر نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی گفت: دوران ارتباطات سنتی به پایان رسیده است. امروز روابطعمومی موفق باید بر پایه داده، تحلیل و روایتگری هوشمندانه حرکت کند و از زبان تصویر، محتوا و روایت ملی برای بازنمایی تلاشهای وزارتخانه استفاده کند.
وزیر میراثفرهنگی کارکنان روابطعمومی را «سفیران فرهنگی و رسانهای وزارتخانه» خواند و تاکید کرد: هر خبر، هر گزارش و هر تصویر از روابطعمومی در واقع پنجرهای به هویت و سرمایه اجتماعی وزارتخانه است. باید روایتگر فرهنگ، اصالت و تلاشهای بزرگ خانواده میراثفرهنگی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد یک نظام ارتباطی هوشمند، پاسخگو و تحولگرا هستیم. روابطعمومی باید پیشران تغییر در ذهنیت عمومی نسبت به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باشد.
صالحیامیری گفت: اعتلای روابطعمومی بدون نگاه علمی و رسانهای ممکن نیست. باید از پژوهش، آموزش مستمر و فناوریهای نوین ارتباطی برای ارتقای کیفیت ارتباط با مردم بهره بگیریم.