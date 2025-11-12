پخش زنده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفتوگو است، گفت: ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی که در صدر هیاتی پارلمانی برای شرکت در اجلاس بین پارلمانی روسای مجالس به پاکستان سفر کرده است در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیغامی از آمریکا به تهران برای از سرگیری مذاکرات ارسال شده است، مواضع ایران در این رابطه چه خواهد بود، گفت: ما داشتیم با آمریکا مذاکرات غیر مستقیم را انجام میدادیم، اما همگان مشاهده کردند که آمریکاییها برخلاف اصول و قواعد بین الملل در بحبوحه مذاکرات به رژیم صهیونیستی چراغ سبز نشان داد و به ایران حمله کرد، البته حملهای که در میدان نبرد اتفاق نیفتاد و منجر به شهادت زنان، کودکان و دانشمندان ما شده است.
وی با اشاره به اینکه آمریکا به تعهدات خود در برجام متعهد نبود افزود: آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و از این معاهده خارج شد، در صورتی که ما به تعهداتمان عمل کردیم و این نشان میدهد که آمریکاییها به هیچ اصولی پایبند نیستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است افزود: ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردهایم، زیرا اهل منطق و گفتوگو هستیم.
وی بر پایبندی بر حقوق هستهای کشورمان تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ زمانی از انرژی هستهای دست نخواهد کشید، چرا که میخواهیم با فناوری هستهای به تولید برق، دارو، محصولات کشاورزی و .. دست پیدا کنیم و به این نکته باید اشاره کرد که اصلا باورهای دینی مان اجازه نمیدهد که دنبال ساخت سلاح هستهای برویم و در اعتقادات ما چنین موضوعی نمیگنجد.