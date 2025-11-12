پخش زنده
خبرهایی از تشییع پیکر مادر شهید دکتر محبت علی عودی تا آسفالت معابر روستاهای عطا بهلکه و فاضل آباد آزادشهر را در این بسته خبری کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیکر حاجیه خانم "گلی سمیعی" مادر شهید دکتر محبت علی عودی، مادر همسر شهید علی عودی و مادر بزرگ شهید علی عودی با حضور مردم قدر شناس کلاله تشییع در جوار گلزار شهیدانش به خاک سپرده شد.
در مراسمی از پوستر نخستین رویداد سراسری باهنران درسپاه نینوا گلستان رونمایی شد.
دوره آموزشی یک روزه هم اندیشی دانش و مهارت حکمرانی در گرگان برگزار شد.
سردار دادگر فرمانده انتظامی استان در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از کاهش ۲۰ درصدی سرقت و ۱۷ درصدی تلفات جادهای استان خبر داد.
در این مراسم از خدمات سرهنگ جهانتیغ قدر دانی وسرهنگ غلامرضا کهساری فرمانده جدید انتظامی شهرستان گالیکش معرفی شد.
ساخت مدرسه خیرساز حاجی گوگی کمالیکم در شهر گمیشتپه آغاز شد.
زمین چمن مصنوعی مدارس ابتدایی برکت و شهدای منا روستای بصیر آباد نیز به بهره برداری رسید.
۹۵ دانش آموز کلالهای در قالب کاروان راهیان نور، راهی مناطق عملیاتی دوران ۸ سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.
سرهنگ کاظم نوروزی -فرمانده بسیج دانش آموزی استان در این مراسم گفت: تا کنون در ۴ مرحله ۶۵۰ دانش آموز گلستانی راهی مناطق ۸ سال دفاع مقدس شدند.
قنبری رئیس اداره آب و فاضلاب کلاله گفت: با دستور دادستان این شهرستان منبع ۷۵ هزار لیتری با حدود یک میلیارد تومان ترمیم و مستحکم شد و اهالی روستاهای فرید، خمبرآباد، ایکی قد و روستاهای بهشتی یک، دو و سه، از آب آشامیدنی پایدار بهرهمند شدند.
عبدالرحیم مرادی شهردار فراغی از آغاز ساخت تفرجگاه این شهر با چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان خبر داد.
فرامرز دیلم کتولی فرماندار علی آباد کتول از آسفالت روستای امیر آباد شمالی خبر داد و گفت ۵ روستای دیگر تا پایان سال آسفالت خواهد شد.
بیش از ۸ کیلومتر از معابر روستاهای عطا بهلکه و فاضل آباد آزادشهر آسفالت شد.