آتشکده قینفر، یادگار ارزشمند دوران ساسانی در شهرستان ملکشاهی، با گذر قرن‌ها همچنان ایستاده، اما نیازمند مرمت و حفاظت فوری است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ آتشکده کوچک قینفر در ۴۲ کیلومتری شهرستان ملکشاهی و ۱۲ کیلومتری گنبد پیرمحمد قرار دارد و بیش از دو هزار سال قدمت دارد، این بنا با آتش‌دان مرکزی و چهار دهانه سنگی بزرگ از گچ نیم‌کوب ساخته شده و در گذشته محل نیایش و راز و نیاز مردمان باستان بوده است.

در کنار آتشکده، درختان کهنسال مورت، زیتون و گل نرگس، همانند خود بنا در معرض آسیب‌های طبیعی و انسانی قرار گرفته‌اند که کارشناسان میراث فرهنگی و فعالان منابع طبیعی بر ضرورت مرمت، احیا و حفاظت این مجموعه تاریخی تأکید دارند.

آتشکده قینفر از آثار شاخص دوره ساسانی در استان ایلام به شمار می‌رود و به‌دلیل معماری خاص و موقعیت کوهستانی، از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مهم منطقه است.