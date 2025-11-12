دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه پایدار از حضور هیئت‌هایی از کشور‌های مالزی، زیمبابوه و عراق در این رویداد خبر داد و گفت: هدف از توسعه پایدار، تحقق رشد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی توأمان است.

محمدرضا قادری، دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه پایدار درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بازدید نمایندگان کشورهایی، چون مالزی، زیمبابوه و عراق از این نمایشگاه گفت: در این رویداد، توسعه پایدار به‌عنوان توسعه‌ای با توجیه اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

قادری افزود: در این نمایشگاه، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های مختلف، دستاورد‌های خود را در زمینه پایداری محیط‌زیست، پایداری اقتصادی و اجتماعی، و مدیریت و کاهش مصرف انرژی ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی یکی از چالش‌های اصلی کشور است، اظهار داشت: بازدید از این نمایشگاه نشان می‌دهد که با اجرای چه اقداماتی می‌توان این ناترازی را پشت سر گذاشت.

دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه پایدار همچنین از شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه فناوری‌های نو خبر داد و گفت: یکی از اتفاقات مثبت این نمایشگاه، تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و هوش مصنوعی است که حمایت‌هایی از سوی مجلس برای جذب سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند.

قادری در پایان از انجام مذاکرات سرمایه‌گذاری با هیئت مالزیایی در حوزه پروژه‌های پایدار و احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.