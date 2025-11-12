پخش زنده
واژگونی خودروی سواری ال ۹۰ در بزرگراه شهید شاهمرادی در شهر ورنامخواست یک کشته برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در پی تماس تلفنی با ایستگاه آتش نشانی شهرداری ورنامخواست مبنی بر واژگونی یک
دستگاه خودرو سواری L۹۰ در بزرگراه سردار شهید شاهمرادی، نیروهای عملیاتی سریع به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات تامینی مورد نیاز، سرنشینان که در داخل خودرو محبوس شده بودند را پس از آزاد سازی تحویل نیروهای اورژانس دادند.
همچنین صحنه حادثه پس از ایمن سازی تحویل عوامل کلانتری شد.
در این حادثه راننده خودرو بعلت شدت جراحات در صحنه حادثه فوت کرد.