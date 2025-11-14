پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس، گفت: بهرهگیری از سامانههای هوشمند ردیابی، تجهیزات نوین کنترل و روشهای بیولوژیک، ضمن کاهش مصرف سموم، موجب افزایش سلامت محصول و پایداری تولید میشود.
احد بهجتحقیقی گفت: با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی، اعتبارات ویژه برای کنترل عوامل خسارتزا در استان فارس تخصیص داده شده است.
به گفته حقیقی برنامهریزی منسجم برای استفاده بهینه از منابع و هدایت آن به سمت مدیریت آفات کلیدی از اولویتهای کاری سازمان جهاد کشاورزی است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: کنترل موفق آفات مهم نظیر سوسک سرخرطومی خرما، سن غلات، ملخ بومی و مگس میوه مدیترانهای حاصل تلاش کارشناسان و همافزایی واحدهای فنی است.
او گفت: اقدامات علمی و میدانی به منظور کاهش روند خسارت در محصولات و افزایش تولید ایمن و پایدار در استان فارس در دستور کار قرار دارد.