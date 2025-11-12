پخش زنده
سد آبسرده بروجرد که پس از سالها رکود و توقف عملیات اجرایی از سال ۱۴۰۱ دوباره فعال شده، هماکنون با جذب بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: سد آبسرده بروجرد که از سال ۱۳۸۷ کلنگزنی شده بود، پس از بیش از یک دهه توقف و رکود، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به جریان افتاد، وی از جهش فیزیکی این پروژه خبر داد و گفت: از زمان ورود به مجلس، پیگیری ویژهای برای فعالسازی مجدد طرح انجام شد و اکنون سد به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت رسیده است.
مقصودی افزود: در حالی که از زمان کلنگزنی تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۰ درصد از پروژه آن هم بهصورت ناقص اجرا شده بود، طی دو سال اخیر با جذب هزار میلیارد تومان اعتبار، سد آبسرده دوباره جان گرفته و با شتاب در حال ساخت است. مقصودی گفت این طرح به تعبیر وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه از معدود پروژههایی است که نمونه مشابهی در کشور ندارد و جزو طرحهای اولویتدار استان لرستان محسوب میشود.
نماینده بروجرد با اشاره به اینکه این شهرستان از مناطق دارای تنش آبی در کشور است، افزود: در بسیاری از روستاها آبرسانی از طریق تانکر انجام میشود و حتی در برخی مناطق شهری نیز شبکه توزیع پاسخگوی رشد جمعیت نیست. کمبود آب در بخش کشاورزی باعث کاهش بهرهوری زمینها و مهاجرت روستاییان به شهر شده است.
از نگاه کارشناسان حوزه آب، احداث سد آبسرده میتواند مسیر پایداری منابع آبی در دشت بروجرد را هموار کند. دشتهای این منطقه طی سالهای اخیر با افت شدید سطح آبهای زیرزمینی روبهرو بوده و حفر بیرویه چاهها موجب فرونشست زمین در برخی نقاط شده است. سد آبسرده با ظرفیت ذخیره قابلتوجه خود، میتواند بخشی از این بحران را مهار کرده و مانع از وابستگی کامل منطقه به منابع زیرزمینی شود. همچنین، کارشناسان محیطزیست نیز معتقدند اجرای کامل این پروژه علاوه بر تأمین آب کشاورزی و صنعت، به بازسازی پوشش گیاهی، احیای اراضی خشکشده و کنترل روانآبها در فصول بارندگی کمک خواهد کرد. با توجه به قرار گرفتن بروجرد در مسیر بادهای غربی و آسیبپذیری خاک منطقه، ذخیره و مدیریت علمی آب میتواند در بلندمدت از بروز فرسایش خاک و تخریب زمینهای کشاورزی جلوگیری کند.
مقصودی در پایان تأکید کرد: سد آبسرده نهتنها یک طرح عمرانی، بلکه پروژهای حیاتی برای حفظ جمعیت، رونق اقتصادی و تثبیت زیستپذیری در شهرستان بروجرد است. اگر این مسیر ادامه یابد، بروجرد از یک منطقه بحرانی آبی به یکی از کانونهای توسعه پایدار در لرستان تبدیل خواهد شد.