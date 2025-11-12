روایت چند دغدغه و یک جشن امید در بسته شهروند خبرنگار
شهروندان قزوینی اینبار در بسته شهروند خبرنگار از هدررفت آب، زمینهای بلاتکلیف و جشن تولد کهنسالترین بانوی استان گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، یکی از شهروندان مهرگان تصویری از آبیاری فضای سبز در پارک بهشت ارسال کرده و از هدررفت قابل توجه آب خبر داده است.
او خواستار توجه مسئولان شهرداری به اصلاح شیوه آبیاری و استفاده از سامانههای هوشمند برای صرفهجویی در منابع آب شد.
کاشت زعفران در اراضی کشاورزی بخش کوهین
این محصول که نماد طلایی زمینهای خشک محسوب میشود، میتواند جایگزینی مناسب برای کشتهای پرآببر باشد و اقتصاد روستایی منطقه را رونق دهد.
بلاتکلیفی خروجی آزادراه قزوین–زنجان به سمت الوند
یکی از شهروندان تصویر خروجی آزادراه قزوین–زنجان را ارسال کرده و از وضعیت بلاتکلیف و نیمهتمام بودن این مسیر انتقاد کرده است.
جشن تولد خانم ۱۲۹ ساله در تاکستان
در خبری دلگرمکننده، شهروندان تاکستان جشن تولد بانویی ۱۲۹ ساله را برگزار کردند. این بانوی سالمند کهنسالترین فرد شناختهشده در استان است و خانوادهاش راز طول عمر او را زندگی ساده و تغذیه محلی بیان میکنند.