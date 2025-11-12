مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: پیش بینی می‌شود از ۲۳ هکتار سطح زیر کشت زعفران در شهرستان بروجرد، ۱۱۵ کیلو محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: آب، هوا و خاک مساعد بروجرد باعث شده مستعد کاشت زعفران بوده و زعفران تولید شده این شهرستان در ردیف بهترین زعفران‌های کشور قرار گیرد.

عزت الله نباتی با بیان اینکه امسال ۲۳ هکتار از اراضی شهرستان بروجرد به کشت زعفران اختصاص یافته است افزود: از این سطح ۱۶ هکتار آبی و ۷ هکتار دیم است.

وی اواخر آبان و اوایل آذر را فصل برداشت طلای سرخ از مزارع شهرستان بروجرد برشمرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود از این مقدار سطح زیر کشت، بیش از ۱۱۵ کیلو زعفران برداشت شود.