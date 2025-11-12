پخش زنده
مدیرکل پست سیستان و بلوچستان، از سفر جمعی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران به سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،کرد مدیرکل پست سیستان و بلوچستان گفت: این هیئت در سفر دو روزه به استان، از زاهدان و شهرستانهای جنوبی استان بازدید خواهند کرد.
این هیئت در نخستین روز سفر به استان، از سولهها و دفاتر شرکت پست زاهدان بازدید کرده، و در شورای اداری این اداره کل حضور یافتند.
گفتنی است؛ بررسی و توسعه زیرساختهای ادارهکل پست استان، از اهداف ویژه این سفر میباشد.