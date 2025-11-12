فرمانده انتظامی اندیمشک از کشف پرونده کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی و دستگیری فردی که با جعل عنوان وکیل دادگستری اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس‌الله موسوی گفت: در پی دریافت چند فقره پرونده قضائی مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در پوشش وکیل دادگستری و جعل عناوین، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل اختفای متهم را در مرکز استان شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با بیان اینکه متهم دارای سوابق کیفری و تحت تعقیب مراجع قضائی بود، تصریح کرد: وی پس از مواجهه با مستندات پلیس، به کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی از شهروندان اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.