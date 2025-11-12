به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزسیستان وبلوچستان، مدیرکل نذورات استان قدس رضوی هدف ازاجرای این طرح را ترویج احسان و کمک به همنوعان وافراد نیازمند اعلا م کرد وگفت طرح نذرقربانی علاوه برسیستان وبلوچستان در استان‌های خراسان رضوی؛ جنوبی و شمالی هم اجرامیشود.

علیرضا اسماعیل‌زاده گفت دراین طرح خداپسندانه مقدار ۴۰ تن گوشت گرم، درقالب هشت هزار بسته توسط خادمیاران رضوی بین خانواده‌های نیازمند توزیع میشود.

وی هزینه این طرح که ازمحل کمک‌های خیرین و نذورات مردمی تامین می‌شود را مبلغ ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.