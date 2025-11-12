به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعیِ استاندار در این مراسم با اشاره به اینکه طبس نقش مهمی در گسترش ارزش‌های اسلامی دارد گفت: رویداد نوجوان سفیر فرصتی است تا نسل آینده‌ی انقلاب در مسیر جهاد تبیین گام بردارد و با خلاقیت خود پیام انقلاب اسلامی را در سطح بین‌المللی منتقل کند.

حجت الاسلام تکمیلی امام جمعه طبس نیز با اشاره به اینکه نوجوانان سرداران جبهه نرم انقلاب‌اند گفت: امروز رسانه و هنر ابزار‌های مؤثر در دست نسل جوان هستند تا به وسیله‌ی آن پیامِ ایمان، اخلاق و حقیقت را به جهانیان منتقل کنند.











