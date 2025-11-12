به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد با اشاره به آغاز برداشت زعفران در این شهرستان گفت: ادامه خشکسالی، طلای سرخ گناباد را با تهدیدی جدی روبرو کرده است به گونه ای که امسال پیش بینی می شود با کاهش ۵۰ درصدی تولید زعفران در گناباد مواجه باشیم.

اسماعیل قربانی افزود: کاهش بارندگی، افزایش دما و کاهش شدید سطح آب‌ های زیرزمینی از اصلی‌ ترین عوامل این بحران هستند و هم اکنون از مجموع ۳۵۰۰ هکتار اراضی زیر کشت زعفران در گناباد، ۴۵۰ هکتار با بحران شدید کم‌ آبی مواجه هستند و ۲۰۰ رشته قنات نیز به دلیل کاهش دبی، دیگر نمی‌ توانند مانند گذشته نیاز آبی مزارع را تأمین کنند.

وی گفت: خشکسالی تا کنون موجب کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت زعفران در سال‌ های اخیر شده و پیش‌ بینی می‌ شود در صورت ادامه این روند، این رقم باز هم افزایش یابد که این امر به معنای تهدید جدی برای مهم‌ ترین محصول اقتصادی منطقه و هویت فرهنگی مردم است.

قربانی با اشاره به امرار معاش ۵۰۰۰ نفر از خانوارهای گنابادی از طریق محصول زعفران گفت: پیشینه کشت زعفران در گناباد به ۷۰ سال می‌ رسد و نام این شهرستان برای شیوه آبیاری زعفران مبتنی بر قنات، در فهرست میراث جهانی کشاورزی فائو نیز ثبت شده است که این موضوعات نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این محصول در زندگی و هویت مردم گناباد دارد.

پارسال سطح زیر کشت زعفران در گناباد سه هزار و ۵۵۰ هکتار بود که از این میزان سطح زیر کشت حدود بیش از ۱۰ تن زعفران خشک برداشت شد.