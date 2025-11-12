به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان مشهد گفت: آفتابگردان گیاهی کم‌ توقع است که با شرایط اقلیمی متنوع سازگار است و در خاک‌ های متوسط نیز عملکرد قابل قبولی دارد.

علی ممیزی افزود: امسال بیش از ۱۲۰ تن تخمه آفتابگردان آجیلی از ۳۲ هکتار مزارع سطح شهرستان مشهد برداشت شد که نشان‌ دهنده بهره‌ وری مناسب در زمین‌ های زیر کشت این محصول در منطقه مشهد است.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به حداکثر بهره‌ وری از این محصول، مدیریت دقیق تغذیه، آبیاری و انتخاب رقم مناسب ضروری است.