مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: دومین نمایشگاه توانمندی بانوان و کسب و کارهای خرد خانگی استان اردبیل با عنوان «روایت روشنایی»، جلوهای از توانمندیهای زنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فریبا محمدلو در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در اردبیل افزود: این توانمندیها از صنایع دستی مشاغل خاص خانگی تا فناوریهای نوین و استارتاپهای موفق میباشد که نشان از ظرفیت عظیم بانوان در مسیر پیشرفت دارد.
وی بانوان شرکت کننده در این نمایشگاه را الگوهای الهام بخش برای نسل جوان دانست، اضافه کرد: نمایشگاه «روایت روشنایی» با تمرکز بر کسب و کارهای خانگی خرد و کارفرمایی بانوان، با هدف معرفی ظرفیت بانوان در حوزههای کارآفرینی و افزایش تولید و اشتغالزایی برگزار میشود تا بستر لازم را برای توانمندسازی زنان در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل، شناسایی و معرفی بانوان کارآفرین در حوزههای مختلف اقتصادی، الگوسازی نمونههای موفق از زنان فعال در کسب و کارهای خرد خانگی روستایی و عشایری، ایجاد بستر مناسب برای نمایش محصولات، خدمات و ابتکارات آنان، تقویت نقش زنان در اقتصاد و خانوادههای روستایی و عشایری با توجه به مشارکت گسترده آنان در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد.
محمدلو با اشاره به اینکه در سالهای اخیر نقش زنان در توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان شده است، خاطرنشان کرد: بانوانی که با اراده دانش، بینش و پشتکار وارد عرصههای تولید خدمات، نوآوری و کارآفرینی شدهاند سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور ایفا کردهاند.
وی بیان کرد: ما در حوزه سیاستگذاری وظیفه داریم زمینههای لازم را برای حمایت، آموزش، تسهیلگری و سرمایهگذاری در طرحهای بانوان فراهم کنیم چرا که معتقدیم این امر نه تنها موجب توانمندی فردی زنان میشود بلکه بنیانهای خانواده و جامعه را نیز تقویت مینماید.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به اینکه حضور فعال زنان در اقتصاد نه تنها در اشتغالزایی کمک میکند بلکه موجب ارتقا جایگاه اجتماعی آنان خواهد شد، افزود: در مسیر توانمندسازی بانوان از ظرفیت و همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
محمدلو با اشاره به اینکه ایجاد شبکههای حمایتی، توسعه بازار فروش محصولات بانوان و تسهیل و دسترسی به منابع مالی و آموزشی از اولویتهای دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل در زمینه فعالیتهای اقتصادی بانوان است، افزود: در حاشیه این نمایشگاه و طی هماهنگی انجام گرفته با انجمن کارآفرینان برتر و دستگاههای متولی مهارتافزایی و آموزش، کارگاههایی در زمینه بازاریابی، برندینگ، فروش آنلاین و مدیریت مالی و خودباوری برگزار خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از همه نهادهای دولتی و خصوصی در برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی بانوان تاکید کرد: امیدوارم این نمایشگاه آغازی برای برنامههای گستردهتر در حمایت از بانوان توانمند، پرتلاش و فعالان عرصه اقتصادی و کارآفرینی باشد.