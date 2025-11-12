حمایت مالیاتی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه چشمه نور ایران
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: با اجرای مقررات ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، سازوکار جدیدی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری در پروژه ملی «چشمه نور ایران» در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: شرکتهای حقوقی میتوانند بخشی از مالیات پرداختی خود را بهعنوان سهم آورده در صندوق توسعه، شکوفایی و نوآوری واریز کنند تا از طریق این صندوق در پروژه چشمه نور سرمایهگذاری شود.
وی افزود: اعتبار مالیاتی تعریفشده به شکلی عمل میکند که شرکتها مالیات خود را به حساب صندوق موردنظر واریز کرده و این مبلغ بهعنوان سرمایهگذاری در پروژه محسوب میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: پس از اتمام مرحله بهرهبرداری از پروژه، شرکتها میتوانند اعتبار مالیاتی حاصل از این پرداخت را در طرحهای مصوب معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری یا در قالب ایفای مجدد تعهدات مالیاتی خود مورد استفاده قرار دهند.
مدیرکل امور مالیاتی استان با تأکید بر نبود محدودیت در استفاده از این اعتبار گفت: هیچ سقفی برای بهرهمندی شرکتها از این مکانیزم مالیاتی تعیین نشده است.
به گفته موسوی صانع، مبالغ پرداختی شرکتها به صندوق، بدهی محسوب نمیشود؛ بلکه سرمایهگذاری غیرمستقیم در پروژه چشمه نور و ابزاری برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی فعالان اقتصادی استان است.