پخش زنده
امروز: -
سارا بهمنیار بانوی پر افتخار گیلان و ایران در بازیهای کشورهای اسلامی مدال طلا گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در رقابتهای کاراته ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، سارا بهمنیار کاراته کای گیلانی در دیدار فینال این مسابقات به مصاف حریف قدرتمندی از ازبکستان رفت.
وی در یک مبارزه تماشایی با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی دست یافت و عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد.
این نشان طلا، پنجمین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از بازیهاست و بار دیگر توانمندی بانوان ورزشکار کشور، بهویژه ورزشکاران گیلانی، را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.