به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول باغبانی شهرستان مشهد گفت: با وجود پیش‌ بینی اولیه برداشت بیش از ۶۰۰۰ تن پسته، به دلیل قطعی برق چاه‌ های کشاورزی و شرایط نامناسب آب و هوایی، میزان برداشت پسته از باغ های مشهد به ۴۵۰۰ تن کاهش یافت.

علی ممیزی افزود: مجموع سطح باغات پسته در مشهد ۶۹۳۰ هکتار اعلام شده که از این مقدار، ۵۷۰۰ هکتار بارور هستند.

وی ادامه داد: عمده ارقام کشت شده در شهرستان مشهد شامل ارقام سفید، اکبری، فندقی و احمدآقایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد نیز گفت: برنامه‌ هایی شامل اصلاح روش‌ های آبیاری و تغذیه و همچنین جایگزینی ارقام قدیمی پسته با ارقام مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی برای حفظ جایگاه اقتصادی این محصول در دست اجرا است.

عباسپور افزود: ۴۵۰۰ تن پسته برداشت شده، علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می شود.