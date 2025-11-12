پخش زنده
تیم دو نفره تنیس روی میز مردان کشورمان در بازیهای همبستگی اسلامی با پیروزی مقابل نمایندگان گویان به جمع چهار تیم برتر راه یافت و نشان خود را قطعی کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دونفره مردان ایران متشکل از بنیامین فرجی و سید امیرحسین هدایی در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر ترکیب رونالدو بریتون و نایجل آنتونی برایان از گویان را شکست دهند.
ملیپوشان کشورمان در این دیدار با نتایج ۱۱–۸، ۱۱–۲ و ۱۱–۲ پیروزی قاطعی را رقم زدند و ضمن صعود به مرحله نیمهنهایی، مدال دوم بخش مردان را برای کاروان ایران مسجل کردند.
تیم دونفره مردان کشورمان امشب به مصاف تیم ترکیه میرود.
هدایت تیم ملی مردان کشورمان در این رقابتها بر عهده جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی است.