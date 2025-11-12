پخش زنده
اعضای کمیسیون عمران مجلس در سفر نظارتی به گلستان، با حضور در منزل خانواده مرحوم صابر کاظمی، قهرمان اخلاقمدار والیبال کشور، یاد و خاطره او را گرامی داشته و با خانوادهاش ابراز همدردی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامههای نظارتی خود در استان گلستان، عصر امروز (چهارشنبه ۲۱ آبانماه) با حضور در منزل خانواده مرحوم صابر کاظمی، والیبالیست با اخلاق و از چهرههای شاخص ورزش کشور، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند و با خانواده این ورزشکار فقید ابراز همدردی کردند.
در این دیدار، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن تسلیت به خانواده آن مرحوم گفت: صابر کاظمی تنها یک ورزشکار نبود، بلکه نماد اخلاق، تعهد و تلاش در میان نسل جوان به شمار میرفت. او با رفتار متواضعانه و منش انسانی خود محبوب همه مردم بود و پس از درگذشت تلخ وی، غم عمیقی سراسر کشور را فرا گرفت.
وی افزود: کاظمی از سرمایههای ملی این سرزمین است که یاد و نامش در دل مردم زنده خواهد ماند. جامعه ورزش کشور و مردم گلستان از فقدان چنین قهرمان وارستهای به شدت متأثرند و ما اعضای کمیسیون عمران مجلس، خود را در این غم بزرگ شریک میدانیم. این ضایعه تنها مربوط به خانواده او نیست، بلکه همه ایران در سوگ وی نشسته است.
وی در پایان عنوان کرد: روستای قانقرمه آققلا خاستگاه استعدادهای درخشان در رشته والیبال است و در همین منطقه بود که صابر کاظمی مسیر درخشان ورزشی خود را آغاز کرد. به همین مناسبت و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، ساخت یک سالن ورزشی استاندارد با نام این ورزشکار فقید در این روستا در دستور کار قرار گرفته تا زمینه پرورش “صابر کاظمیهای دیگر” فراهم شود.