به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصاویری که شبکه بی‌بی‌سی آن را بررسی کرده و آخرین مورد آن در ۸ نوامبر (۱۷ آبان‌ماه) بوده، فعالیت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در تخریب و ویران‌سازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه «در مقیاس وسیع» ادامه دارد.

بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش‌بس با حماس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، بیش از هزار و ۵۰۰ ساختمان در مناطق تحت کنترل خود در غزه را تخریب کرده است.

شبکه بی‌بی‌سی انگلیسی در گزارشی با اشاره به این که تصاویر یادشده را راستی‌آزمایی کرده است، در این باره نوشت: تصاویر جدید که آخرین آنها در ۸ نوامبر ثبت شده نشان می‌دهد محله‌های کاملی که تحت کنترل نیرو‌های دفاعی اسرائیل بودند در کمتر از یک ماه با خاک یکسان شده‌اند که ظاهرا از طریق عملیات تخریب انجام شده است.

تعداد واقعی ساختمان‌های تخریب‌شده می‌تواند بسیار بیشتر باشد، چرا که تصاویر ماهواره ای برخی مناطق برای ارزیابی برنامه «راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی» در دسترس نبوده است.

برخی کارشناسان استدلال می‌کنند که این تخریب‌ها ممکن است ناقض مفاد توافق آتش‌بسی باشد که با میانجی‌گری آمریکا، مصر، قطر و ترکیه میان طرفین جنگ انجام شد. اما یک سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی مدعی شد که آنها «مطابق با چارچوب آتش‌بس» عمل می‌کنند.

در طرح صلح ۲۰ ماده‌ای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه که مبنای این آتش‌بس قرار گرفت، مقرر شده است: «همه عملیات‌های نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای متوقف شود.»

او از آن زمان بار‌ها تاکید کرده است که «جنگ تمام شده است.»

با این حال تحلیل تصاویر برنامه راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد تخریب ساختمان‌ها در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیسی در ابعادی گسترده ادامه داشته است.

این رسانه با استفاده از الگوریتم شناسایی تغییرتصاویر راداری، پیش و پس از آتش‌بس را تحلیل کرده تا تغییرات ناشی از تخریب را مشخص کند، سپس به صورت دستی ساختمان‌های ویران‌شده را شمارش کرده است.

به نوشته بی‌بی‌سی، این بررسی بر ساختمان‌های تخریب‌شده در پشت «خط زرد» - مرزی که در شمال، جنوب و شرق نوار غزه امتداد دارد-متمرکز بوده است. رژیم صهیونیستی بر اساس توافق آتش‌بس موافقت کرد که نیرو‌های خود را تا این خط مرزی عقب بکشد که در نقشه‌های منتشرشده توسط ارتش این رژیم با خطی زردرنگ مشخص شده است.

ویرانی خانه‌ها، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی

این گزارش می‌افزاید: به نظر می‌رسد بسیاری از ساختمان‌های ویران‌شده پیش از تخریب، آسیبی ندیده بودند. برای مثال، در شرق خان‌یونس و اطراف ابسان الکبیره. اگرچه نتیجه‌گیری قطعی از طریق تصاویر ماهوارای دشوار است، اما در این سازه‌ها نشانه‌هایی از آسیبی آشکار در ساختار یا آوار در اطراف یا تغییر در طرح کلی خود نداشتند. در این مناطق خانه‌هایی با باغ، درختان و زمین‌های کشاورزی کوچک وجود داشت.

مقایسه تصاویر ماهواره ای این منطقه در آغاز جنگ اکتبر ۲۰۲۳ با تصاویر مشابه در زمان آتش‌بس، تغییر محسوسی در بسیاری از ساختمان‌ها نشان نمی‌دهد.

در منطقه دیگری نزدیک البیوک در شرق رفح نیز تصاویر ماهواره ای گویای مشابهی است؛ ساختمان‌های متعددی که پیش از آتش‌بس سالم به نظر می‌رسیدند اکنون نابود شده‌اند. فیلم هوایی از یک انفجار عظیم که اوایل نوامبر منتشر شد، غباری را نشان می‌دهد که از ویرانه‌های این محله برخاسته است.

تخریب در خود شهر غزه هم در محله شرقی شجاعیه و هم بیمارستان اندونزی در حاشیه اردوگاه جبالیا ادامه داشته است.

تخریب‌ها «نقض آتش‌بس» است؟

رسانه انگلیسی در این باره نوشت: «ایتان شامیر» مقام پیشین وزارت امور راهبردی اسرائیل ادعا کرده است که اقدامات ارتش اسرائیل نقض آتش‌بس نیست، چرا که این توافق بر مناطق پشت خط زرد اعمال نمی‌شود.

ویدئو‌های تاییدشده‌ای که از زمان آتش‌بس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عملیات تخریب کنترل‌شده و فعالیت بیل‌های مکانیکی برای ویرانی ساختمان‌ها در مناطق پشت خط زرد را ثابت می‌کند.

یک سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره مدعی شد: «بر اساس توافق، همه زیرساخت‌های تروریستی از جمله تونل‌ها باید در سراسر غزه برچیده شوند. اسرائیل در پاسخ به تهدیدها، نقض‌ها و زیرساخت‌های تروریستی عمل می‌کند.»

«کاتس» وزیر جنگ این رژیم، نیز در ۱۸ اکتبر در شبکه ایکس نوشت: «غیرنظامی‌سازی غزه با نابودی تونل‌های تروریستی و همه زیرساخت‌های تروریستی، بخش روشنی از سیاست امنیتی اسرائیل است.»

در حالی که ماده ۱۳ طرح صلح ترامپ که نزدیک‌ترین سند به متن توافقنامه آتش‌بس محسوب می‌شود تصریح می‌کند، «همه زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی، از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح، نابود شده و بازسازی نخواهند شد.»، اما این سند همچنین بر «نظارت ناظران مستقل» بر فرآیند غیرنظامی‌سازی تاکید دارد.

دکتر «اچ‌ای هلییر» کارشناس ارشد موسسه رویال یونایتد سرویسز می‌گوید: «این اقدام قطعا نقض آتش‌بس است، اما واشنگتن حاضر به پذیرش این واقعیت نیست و اصرار دارد آتش‌بس باید حفظ شود، حتی وقتی در عمل وجود ندارد.»

در مقابل، شامیر ادعا‌های اسرائیل را تکرار کرده و به بی‌بی‌سی گفت: «به باور مقامات ارتش اسرائیل، حماس در قلمرو تحت کنترل خود مجاز به هر اقدامی است و اسرائیل نیز در مناطق تحت کنترل خود چنین حقی دارد.»

او همچنین ادعا کرده که «تونل‌های طولانی زیادی برای خنثی‌سازی باقی مانده» و اسرائیل منطقه را برای ادامه احتمالی درگیری آماده می‌کند.

«هیو لاوت» کارشناس ارشد شورای اروپایی روابط خارجی نیز هشدار می‌دهد: «مشکل تخریب‌های اسرائیل با ادامه حضور آنان در مناطق پشت خط زرد تشدید خواهد شد. اگر اسرائیل به ایجاد واقعیت‌های جدید در میدان ادامه دهد-مشابه آنچه در کرانه باختری انجام داد-این امر تهدیدی جدی برای استمرار آتش‌بس خواهد بود.»